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Samsung начнет делать смартфоны из рыболовных сетей

Samsung начнет использовать пластик от рыболовных сетей для создания смартфонов

Фото: Shutterstock

Samsung начнет делать свои смартфоны из пластика от рыболовных сетей, выброшенных в океан. Компания сообщила об этом на своем сайте.

Samsung будет использовать переработанный пластик для создания всех продуктов своей линейки. Этим решением компания хочет подчеркнуть свои усилия по отказу от одноразового пластика, который планируется заменить более экологически безопасными материалами.

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В корпорации напомнили, что ежегодно в океан выбрасывается около 640 тысяч тонн рыболовных сетей, которые мешают морским обитателям и наносят непоправимый ущерб их естественной среде обитания. Компания отметила, что сбор и переработка рыболовных сетей являются важными шагами в сохранении чистоты океанов.

В ноябре 2021 года Samsung обвинили в нанесении вреда окружающей среде. Компания начала наращивать производство полупроводников, нехватка которых ударила по ряду сфер, а именно на создание микросхем приходится большая часть выбросов от электронных устройств. Несмотря на то что некоторые компании пытаются перейти на возобновляемые источники энергии, производство по-прежнему негативно влияет на окружающую среду.

Александра Мирошникова
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