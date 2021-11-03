Крайне необходимая миру промышленность оказалась опасной для планеты

Наращивание производства полупроводников, нехватка которых ударила по технологическим компаниям во всем мире, оказалось крайне опасным для планеты. Об этом пишет CNBC.

Чипы необходимы для работы разных видов техники — от автомобилей и смартфонов до чайников и дверных звонков. В 2020 году исследователи из Гарвардского университета заключили, что на производство микросхем приходится большинство выбросов от электронных устройств. Несмотря на стремление некоторых компаний перевести производство на энергию из возобновляемых источников, значительная доля предприятий в этой сфере промышленности все еще использует ископаемое топливо.

Крупнейшими представителями сферы считают Samsung, Intel и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), которая поставляет компоненты для Apple и Tesla. Юнг-Джен Чен из тайваньского офиса Greenpeace отметила, что предприятия TSMC загрязняют воздух сильнее конкурентов и ежегодно потребляют чрезвычайное количество электричества — больше, чем столица Тайваня Тайбэй. В 2020 году на долю TSMC пришлось 15 миллионов тонн выбросов углекислого газа, а за последние пару лет ее заводы навредили планете сильнее, чем автогигант General Motors. В компании ответили на обвинения и объяснили рост эмиссий расширением производственных мощностей, которое необходимо для выхода из глобального кризиса полупроводников. По уровню вреда для атмосферы за TSMC следуют Samsung и Intel — предприятия по производству чипов этих компаний в 2020 году выбросили в воздух 12,9 миллиона и 2,88 миллиона тонн углекислого газа.

Аналитик из американской компании Forrester Гленн О'Доннелл пояснил, что для плавления кремния и создания на его основе чипов нужны экстремально высокие температуры (от 650 до 1090 градусов Цельсия), которые может обеспечить только чрезвычайно энергоемкое оборудование — расход электричества при производстве полупроводников сократить практически невозможно. Единственным способом сократить выбросы, по мнению экологов, станет оперативная замена ископаемого топлива «чистыми» источниками энергии.

В ООН предупредили, что при текущих темпах сокращения выбросов человечество не сможет добиться углеродной нейтральности. По данным исследователей, к 2100 году среднемировые температуры поднимутся выше 2,7 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня. Однако подписанное в 2015 году Парижское соглашение подразумевает, что глобальное потепление к 2030 году необходимо сдержать на отметке в 1,5 градуса Цельсия.