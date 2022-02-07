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В Совфеде заявили о неизбежном союзе России с Украиной и Белоруссией

Сенатор Цеков назвал неизбежным союз России, Украины и Белоруссии
Сергей Цеков

Сергей Цеков. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Будущее Украины в качестве нормального государства неизбежно приведет ее к союзу с Россией и Белоруссией. Об этом заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в разговоре с News.ru.

По словам сенатора, в начале 2000-х были вопросы о том, когда Крым воссоединится с Россией. Власти всегда говорили, что полуостров неизбежно будет российским, но не знали сроков. Однако произошло это быстро, отметил Цеков.

Вместе с тем он не исключил, что на Украине произойдут быстрые перемены после «хаоса не только последних восьми лет», но и с первых дней независимости Киева. «Другой путь — в никуда», — заключил сенатор.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина может войти в Союзное государство через 15 лет. «Если вы говорите, срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок», — подчеркнул он.

Союзное государство является интеграционным проектом России и Белоруссии, который Москва и Минск стали развивать в конце 1990-х. Он предполагает создание общего парламента, валюты и законодательства. За более чем 20-летнюю историю сотрудничества страны пока подошли только к синхронизации налогового и таможенного законодательства. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что союз не ставит сроков по этапам интеграции.

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Юлия Ямпольская
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