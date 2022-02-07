Агрегаторов такси уличили в ценовом сговоре

Департамент антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) уличил пять компаний-агрегаторов такси, в том числе «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» в ценовом сговоре. Об этом сообщают «Известия».

В 2021 году ЕЭК установила, что компании «Яндекс.Такси», DiDi, Gett, «Ситимобил» и Bolt Technolog, скорее всего, координировали действия, которые привели или могли привести к установлению и поддержанию согласованных цен на рынке. Предположительно, их действия могли привести к установлению тарифов, нарушающих нарушение пункт 3 статьи 76 Договора о Евразийском экономическом союзе.

При этом отмечается, что нарушения были выявлены на территории отдельных стран-членов ЕАЭС, а не на всем трансграничном рынке.

Материалы расследования были переданы в антимонопольные органы указанных стран. Если в результате дальнейших расследований подозрения ЕЭК подтвердятся, компаниям-агрегаторам может грозить штраф до 15 процентов выручки.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России попросила агрегаторы такси объяснить повышение цен на поездки в Москве и Казани. В 2022 году стоимость поездок на такси взлетела на 24 процента по сравнению со средней ценой в 2021 году. По данным департамента транспорта Москвы, в конце ноября средний чек в такси составлял 473 рубля. На ответ агрегаторам ФАС дал десять дней с момента получения письма.