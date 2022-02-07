Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Турции сочли расширение НАТО угрозой для нескольких стран

Генсек турецкой партии Перинчек счел расширение НАТО угрозой для РФ, Турции, Ирана, Китая

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Генсек турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек счел расширение НАТО угрозой для нескольких стран: РФ, Турции, Ирана и Китая. Он завил об этом РИА Новости.

Он отметил, что визит президента России Владимира Путина в Китай, а потом в Анкару символизирует дорожную карту не только региона, но и мира, «направленную на мир и взаимопонимание».

«Визит своего рода обретает черту против угрозы войны со стороны США на Черном море, Cредиземноморье, Аравийском море, Ормузском проливе. Это некий месседж того, что Россия, Турция, Китай и Иран действуют вместе. Только эти четыре страны способны предотвратить расширение НАТО на восток», — сказал Перинчек.

Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков призвал Запад задуматься об угрозе ядерного оружия США в Европе. Так он прокомментировал опасения гипотетической угрозы размещения ядерного оружия России в Белоруссии. Дипломат добавил, что участие неядерных европейских стран в совместных ядерных миссиях НАТО противоречит их базовым обязательствам.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россиянам задумали разрешить любую самооборону
Девушка ошиблась номером телефона и заинтересовала полицию
Врач рассказал о самых болезненных симптомах омикрона
Канцлер ФРГ ответил на вопрос о предотвращении запуска «Северного потока-2»
Морская версия «Сириуса» получит функции спасательного средства и разведки
В Турции предрекли «смерть» НАТО в случае расширения на восток
Россиянка отдохнула в Таиланде и развеяла стереотипы о стране
Погостившая у египтянина россиянка описала дом фразой «я бы так жить не смогла»
В центре Москвы обнаружили самодельную табличку о вреде алкоголя
Сборная России упрочила лидерство в командном турнире ОИ по фигурному катанию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.