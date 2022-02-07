В Турции сочли расширение НАТО угрозой для нескольких стран

Генсек турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек счел расширение НАТО угрозой для нескольких стран: РФ, Турции, Ирана и Китая. Он завил об этом РИА Новости.

Он отметил, что визит президента России Владимира Путина в Китай, а потом в Анкару символизирует дорожную карту не только региона, но и мира, «направленную на мир и взаимопонимание».

«Визит своего рода обретает черту против угрозы войны со стороны США на Черном море, Cредиземноморье, Аравийском море, Ормузском проливе. Это некий месседж того, что Россия, Турция, Китай и Иран действуют вместе. Только эти четыре страны способны предотвратить расширение НАТО на восток», — сказал Перинчек.

Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков призвал Запад задуматься об угрозе ядерного оружия США в Европе. Так он прокомментировал опасения гипотетической угрозы размещения ядерного оружия России в Белоруссии. Дипломат добавил, что участие неядерных европейских стран в совместных ядерных миссиях НАТО противоречит их базовым обязательствам.