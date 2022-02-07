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В МИД России призвали Запад задуматься об угрозе ядерного оружия США в Европе

Директор департамента МИД Ермаков призвал Запад задуматься о ядерном оружии США в Европе
Владимир Ермаков

Владимир Ермаков. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков призвал Запад задуматься об угрозе ядерного оружия США в Европе. Он заявил об этом РИА Новости.

Так он прокомментировал опасения гипотетической угрозы размещения ядерного оружия России в Белоруссии.

«Хочется встречно задать вопрос, не видят ли наши европейские коллеги угрозу своей безопасности не в гипотетическом белорусском, а в реально имеющем место размещении на территории ряда стран НАТО американского ядерного оружия, способного поражать цели на территории России», — сказал Ермаков.

Дипломат добавил, что участие неядерных европейских стран в совместных ядерных миссиях НАТО «противоречит их базовым обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия». Ермаков заключил, что Россия категорически не согласна с таким «двуличием стран Запада».

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Ранее Ермаков заявил, что НАТО привлекает страны, не имеющие ядерного оружия, к тренировкам по отработке применения американских ядерных вооружений против России. По словам дипломата, в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. «Мы длительное время последовательно продвигали идею о подтверждении данного принципа всеми государствами ядерной "пятерки"», — сказал он.

В январе в Госдепе прокомментировали изменения в белорусскую конституцию. Там считают, что они якобы включают формулировку, которую можно истолковать как открытие пути для России к размещению своих гарнизонных сил на территории республики — как обычных, так и ядерных.

Марина Совина
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