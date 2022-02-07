На Украине усомнились в способности России оккупировать страну

Россия до сих пор не развернула нужное количество войск на границе с Украиной, чтобы начать полномасштабное вторжение и оккупировать страну. Об этом в интервью газете The Guardian заявил бывший министр обороны республики Андрей Загороднюк.

По его словам, в целом Москва уже обладает достаточными силами, чтобы захватить Киев. Однако, как полагает экс-министр, несмотря на «довольно плачевную» ситуацию в отношениях двух стран, группировка, расположенная на границах республики, не способна быстро сломать оборону украинской армии.

«Россия теперь может захватить любой город на Украине. Но мы все еще не видим 200 тысяч военнослужащих, необходимых для полномасштабного вторжения», — сказал Загороднюк. Он также усомнился в неизбежности боевых действий между Москвой и Киевом и понадеялся, что конфликта удастся избежать.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал сроки «вторжения» России на Украину. По его словам, это может произойти в любой день. По мнению чиновника, вторжение может начаться уже в понедельник, 7 февраля, однако Кремль может отсрочить вторжение на несколько недель. Москва эти сообщения опровергает.