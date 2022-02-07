Путин обратился к выигравшим золото в командном турнире ОИ российским фигуристам

Президент России Владимир Путин поздравил фигуристов, одержавших победу в командном турнире на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Его обращение опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что россияне блестяще справились с поставленными задачами и продемонстрировали высочайшее мастерство. Путин также подчеркнул, что фигуристы подарили незабываемые минуты радости и торжества своим близким, наставникам и многочисленным болельщикам.

Сборная России выиграла командный турнир фигуристов ранее в понедельник, 7 февраля. Золото принесли выступления одиночников Марка Кондратюка и Камилы Валиевой, танцевального дуэта Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, а также спортивной пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

Россияне второй раз в истории выиграли командный турнир на Олимпиаде. В Пекине спортсменам также предстоит побороться за медали в личных дисциплинах.