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Спорт

Путин обратился к выигравшим золото в командном турнире ОИ российским фигуристам

Путин сказал, что российские фигуристы порадовали болельщиков, выиграв командный турнир ОИ
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил фигуристов, одержавших победу в командном турнире на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Его обращение опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что россияне блестяще справились с поставленными задачами и продемонстрировали высочайшее мастерство. Путин также подчеркнул, что фигуристы подарили незабываемые минуты радости и торжества своим близким, наставникам и многочисленным болельщикам.

Сборная России выиграла командный турнир фигуристов ранее в понедельник, 7 февраля. Золото принесли выступления одиночников Марка Кондратюка и Камилы Валиевой, танцевального дуэта Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, а также спортивной пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

Россияне второй раз в истории выиграли командный турнир на Олимпиаде. В Пекине спортсменам также предстоит побороться за медали в личных дисциплинах.

Алексей Гусев
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