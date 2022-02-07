Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
УНИКС
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
США
Завтра
07:10 (Мск)
Канада
Олимпийские игры 2022 (ж)|Группа A
Финляндия
Завтра
16:10 (Мск)
Россия
Олимпийские игры 2022 (ж)|Группа A
Спорт

В Канаде призвали отказаться от фигурного катания на Олимпиаде из-за России

Канадская журналистка призвала убрать фигурное катание из программы Олимпиады из-за России

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Канадская журналистка телеканала CBC Sports Сара Дженкинс призвала убрать фигурное катание из программы Олимпийских игр из-за доминирования России. Об этом она написала в Twitter.

«Я думаю, мы должны убрать из Олимпийских игр все виды спорта, в которых доминирует та или иная страна», — полагает журналистка.

В частности, она предложила отказаться от фигурного катания из-за лидерства России, от лыжных гонок из-за Норвегии, от бобслея из-за Германии и от конькобежного спорта из-за Нидерландов. Дженкинс не уточнила, всерьез ли выступила с подобной инициативой.

На данный момент публикация собрала более 680 лайков.

Ранее 7 февраля российские фигуристы одержали победу в командном турнире Олимпиады в Пекине. На счету отечественной команды — 74 очка. У сборной США 65 очков, у японцев — 63. В составе россиян победителями стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Новосибирский зоопарк оценил реакцию людей на скандал с выбором талисмана города
Украинский генерал обвинил власти в обмане военных
Невролог назвал тревожные проявления постковидного синдрома
Перечислены способы давления Франции на Украину
Крупнейшие российские компании отчитались о готовности к санкциям
Ирина Понаровская назвала Аллу Пугачеву деревней
Южноамериканская страна захотела «заработать» за счет Китая
В Ливии нашли партию гашиша с портретом Путина
Захарова сравнила Украину, Британию и США с персонажами «Кавказской пленницы»
Малафеев рассказал о недвижимости в Испании
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.