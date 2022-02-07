В Канаде призвали отказаться от фигурного катания на Олимпиаде из-за России

Канадская журналистка телеканала CBC Sports Сара Дженкинс призвала убрать фигурное катание из программы Олимпийских игр из-за доминирования России. Об этом она написала в Twitter.

«Я думаю, мы должны убрать из Олимпийских игр все виды спорта, в которых доминирует та или иная страна», — полагает журналистка.

В частности, она предложила отказаться от фигурного катания из-за лидерства России, от лыжных гонок из-за Норвегии, от бобслея из-за Германии и от конькобежного спорта из-за Нидерландов. Дженкинс не уточнила, всерьез ли выступила с подобной инициативой.

На данный момент публикация собрала более 680 лайков.

Ранее 7 февраля российские фигуристы одержали победу в командном турнире Олимпиады в Пекине. На счету отечественной команды — 74 очка. У сборной США 65 очков, у японцев — 63. В составе россиян победителями стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов.