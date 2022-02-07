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Украина приготовилась к разминированию позиций ДНР и прорыву фронта

WarGonzo: ВСУ стянули десять установок разминирования УР-77 под Широкино

Фото: Максим Левин / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули в Донбасс самоходные установки разминирования УР-77, прозванные «Змеем Горынычем», для подготовки коридоров наступления бронетехники на позиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщают источники проекта WarGonzo на подконтрольной Киеву территории.

Речь идет о колонне как минимум из десяти установок, ее сопровождают автомобили Hummer с иностранными специалистами. Технику заметили на линии разграничения между Мариуполем и Широкино. Как полагают источники, украинские военные приготовились расчистить с помощью УР-77 минные заграждения на южном участке боевых действий или отвлечь внимание ополчения от основного направления атаки.

«Делается это с очевидной целью — прорыв фронта», — говорится в сообщении. При этом власти ДНР о появлении УР-77 в Донбассе или концентрации украинских подразделений под Широкино пока не сообщали.

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Алевтина Запольская
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