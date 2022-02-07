Украина приготовилась к разминированию позиций ДНР и прорыву фронта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули в Донбасс самоходные установки разминирования УР-77, прозванные «Змеем Горынычем», для подготовки коридоров наступления бронетехники на позиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщают источники проекта WarGonzo на подконтрольной Киеву территории.

Речь идет о колонне как минимум из десяти установок, ее сопровождают автомобили Hummer с иностранными специалистами. Технику заметили на линии разграничения между Мариуполем и Широкино. Как полагают источники, украинские военные приготовились расчистить с помощью УР-77 минные заграждения на южном участке боевых действий или отвлечь внимание ополчения от основного направления атаки.

«Делается это с очевидной целью — прорыв фронта», — говорится в сообщении. При этом власти ДНР о появлении УР-77 в Донбассе или концентрации украинских подразделений под Широкино пока не сообщали.

Ранее начальник управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о прибытии в Донбасс подразделений украинских националистов из «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Как полагает разведка, они были подготовлены британскими инструкторами для ведения боевых действий в городских условиях.