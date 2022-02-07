Facebook попросил суд не рассматривать иск тренера Хохлова из-за фамилии

Американская компания Facebook попросила Солнцевский районный суд Москвы не рассматривать иск бывшего футболиста сборной России Дмитрия Хохлова из-за трактовки его фамилии. Об этом сообщает РИА Новости.

Facebook подал ходатайство о прекращении дела в связи с неподсудностью Солнцевскому суду. По мнению представителей компании, дело должно рассматриваться в другом суде. «За свое имя я буду бороться. Я так понимаю, что алгоритмы у них прописаны, модераторы сидят на Украине, они считают, что фамилия Хохлов — это враждебное высказывание против их народа», — отметил экс-спортсмен.

Хохлов подал иск на Facebook в сентябре прошлого года. Он остался недоволен тем, что компания трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев, и в результате он не может из-за этого полноценно пользоваться ни Instagram, ни Facebook. Он потребовал поменять алгоритмы соцсетей, а также был намерен получить компенсацию за моральный вред.

Хохол — уничижительное или оскорбительное, иногда шутливое прозвище украинцев. Значение «украинец», «малоросс» для термина «хохол» также записано в Толковом словаре Даля.

С 2015 года Facebook стал активно блокировать аккаунты русскоязычных пользователей, употребляющих в записях слово «хохол». Администрация соцсети пришла к выводу, что оно неполиткорректно.