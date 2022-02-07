Российский урожай оказался под угрозой

Некоторые российские аграрии столкнулись с дефицитом аммиачной селитры накануне посевной кампании. Недостаток или отсутствие азотных удобрений могут снизить урожай на 25-50 процентов от запланированного при относительно нормальных погодных условиях, пишет «Коммерсантъ».

Аммиачная селитра используется ранней весной для подкормки озимых и яровых культур. Ее дефицит, из-за которого часть урожая может оказаться под угрозой, оценивается примерно в 100 тысяч тонн в месяц. Как отмечает издание, в 2021 году цены на азотные удобрения взлетели из-за удорожания используемого при их производстве газа.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал указ о двухмесячном запрете экспорта удобрений со 2 февраля. Решение было принято для того, чтобы обеспечить успешное завершение посевной кампании аграриями, а также беспрерывную работу предприятий промышленного сектора.

Основными потребителями селитры являются сельхозпроизводители, на них приходится около 4,5 миллиона из 10 миллионов тонн производства. Еще около 1,5 миллиона тонн потребляет промышленность, остальные объемы поставляются на экспорт. На Россию приходится до 45 процентов объема мирового экспорта аммиачной селитры.