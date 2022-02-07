Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Российский урожай оказался под угрозой

«Ъ»: аграрии в России столкнулись с дефицитом аммиачной селитры

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Некоторые российские аграрии столкнулись с дефицитом аммиачной селитры накануне посевной кампании. Недостаток или отсутствие азотных удобрений могут снизить урожай на 25-50 процентов от запланированного при относительно нормальных погодных условиях, пишет «Коммерсантъ».

Аммиачная селитра используется ранней весной для подкормки озимых и яровых культур. Ее дефицит, из-за которого часть урожая может оказаться под угрозой, оценивается примерно в 100 тысяч тонн в месяц. Как отмечает издание, в 2021 году цены на азотные удобрения взлетели из-за удорожания используемого при их производстве газа.

Материалы по теме:
«Трудные времена проверяют тебя на прочность» Миллиарды из США вкладывают в Россию. Как это происходит в эпоху санкций?
«Трудные времена проверяют тебя на прочность»Миллиарды из США вкладывают в Россию. Как это происходит в эпоху санкций?
17 декабря
Цифровое величие. Как маленькая островная страна обогнала весь мир и первой создала деньги нового поколения
Цифровое величие.Как маленькая островная страна обогнала весь мир и первой создала деньги нового поколения
27 декабря

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал указ о двухмесячном запрете экспорта удобрений со 2 февраля. Решение было принято для того, чтобы обеспечить успешное завершение посевной кампании аграриями, а также беспрерывную работу предприятий промышленного сектора.

Основными потребителями селитры являются сельхозпроизводители, на них приходится около 4,5 миллиона из 10 миллионов тонн производства. Еще около 1,5 миллиона тонн потребляет промышленность, остальные объемы поставляются на экспорт. На Россию приходится до 45 процентов объема мирового экспорта аммиачной селитры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Строителева
Обсудить
Последние новости
В Турции заявили о последствиях прихода США в Черное море
Гинцбург назвал долю заразившихся омикроном в Москве
93-летнюю россиянку привезли домой из COVID-госпиталя в ссадинах и синяках
Популярная арабская страна ужесточит правила въезда для россиян
Доктор Комаровский назвал единственный способ защиты от опасной болезни у детей
Судимый за терроризм россиянин три года вымогал деньги у бизнесмена
Путин проведет встречу с президентом Франции Макроном в Кремле
Российский урожай оказался под угрозой
Российские хоккеистки проиграли Канаде на Олимпиаде в Пекине
Названы вероятные победители «Оскара»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.