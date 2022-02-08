Появилось видео с перевернувшимся автозаком с 14 арестантами под Красноярском

В сети появилось видео автозака с заключенными, который перевернулся под Красноярском, — в машине было 14 заключенных. Кадры опубликованы в Telegram-канале Kras Mash.

На ролике видно, что рядом с полицейской машиной находятся конвойные. По данным Telegram-канала, это случилось на трассе Красноярск — Сосновоборск.

Водитель автозака не справился с управлением: транспорт врезался в отбойник и перевернулся. Пострадавших или сбежавших в итоге нет.

Ранее сообщалось, что в России предложили бороться с пытками в колониях через изменение ментальности. Об этом министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24».