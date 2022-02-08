Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Появилось видео с перевернувшимся автозаком с 14 арестантами под Красноярском

Опубликовано видео автозака с арестантами, который перевернулся под Красноярском

В сети появилось видео автозака с заключенными, который перевернулся под Красноярском, — в машине было 14 заключенных. Кадры опубликованы в Telegram-канале Kras Mash.

На ролике видно, что рядом с полицейской машиной находятся конвойные. По данным Telegram-канала, это случилось на трассе Красноярск — Сосновоборск.

Водитель автозака не справился с управлением: транспорт врезался в отбойник и перевернулся. Пострадавших или сбежавших в итоге нет.

Ранее сообщалось, что в России предложили бороться с пытками в колониях через изменение ментальности. Об этом министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24».

Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Пятеро строивших АЭС в Бангладеш россиян умерли за 11 дней
В Бельгии 13 человек обвинили в создании террористической группировки
На российских стройках недосчитались мигрантов
Моргенштерн окончательно покинул Россию после обвинений Бастрыкина
Российские хоккеистки проиграли Финляндии на Олимпиаде в Пекине
Киев пообещал журналистам санкции за поездки в Донбасс не через Украину
Последствия смертельного ДТП с туристами в Мексике попали на видео
Специалист по питанию назвала защищающий от коронавируса продукт
В ЛНР заявили о предотвращении артиллерийского удара украинской армии
Появилось видео с перевернувшимся автозаком с 14 арестантами под Красноярском
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.