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В Эстонии назвали средство против закрытия российских телеканалов

В Эстонии предложили увеличить финансирование русскоязычных телеканалов в пять раз

Фото: Ирэн Майорова / Коммерсантъ

Русскоязычным каналам эстонского производства необходимо существенно увеличить финансирование. Это станет альтернативным средством, которое позволит Эстонии не переходить к закрытию российских СМИ. С таким предложением выступил бывший член правления эстонского медиахолдинга Postimees grupp Свен Нуутманн, передает ERR.

В Эстонии нет необходимости вводить запреты против российского телевещания, уверен Нуутман. Вместо этого лучше переманить русскоязычную аудиторию на эстонские каналы, которые вещают на русском языке. Способом добиться этого он назвал производство качественного контента.

«Если бы я был в совете ERR, я бы сотрудничал со всеми партиями, чтобы бюджет ETV+ (русскоязычный телеканал Эстонского национального телерадиовещания — прим. "Ленты.ру") увеличился как минимум в пять раз. На выделяемые сейчас три миллиона евро невозможно делать телеканал. Но у ETV+ есть все предпосылки, чтобы стать сильным русскоязычным телеканалом», — заявил Нуутман.

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Ранее в Эстонии предлагали ввести запрет на вещание российского телевидения, последовав примеру Латвии, Литвы и Украины. Однако Нуутман отметил, что эта мера будет бессмысленной из-за того, что каналы все равно доступны в интернете. За зрителя нужно бороться в рамках конкуренции, уверен он, и это получится, «если делать хорошие программы».

В конце января стало известно, что в Эстонии с 1 марта прекращает вещание русскоязычный канал «3+». Его заменит эстоноязычный TV3 Life.

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Дмитрий Настасьев
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