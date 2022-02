Крупнейшие банки поймали на помощи загрязнителям планеты

Рейтинговое агентство Morgan Stanley Capital International (MSCI) за последние два года повысило ESG-рейтинг крупнейших банков несмотря на то, что они помогали загрязняющим планету компаниям. Три банка уличили в выдаче кредитов на 74 миллиарда долларов предприятиям, работающим в сфере ископаемого топлива. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Агентство присуждает ESG-рейтинг компаниям, оценивая их работу по трем показателям: экология, социальная ответственность и корпоративное управление. Рейтинг крупнейших банков, в число которых входят Wells Fargo & Co., Citigroup Inc. и Morgan Stanley повысился за счет экологического показателя.

В 500 крупнейших компаний США входит 22 банка. По оценкам Bloomberg, рейтинг 13 из них повысился за последние два года, а у трех — понизился. Повышение оценки у половины банков произошло за счет диверсификации отраслей, которым банки выдают кредиты.

При составлении рейтинга MSCI учитывало не общий объем кредитов, которые банки выдали загрязняющим окружающую среду компаниям, а размер доли таких кредитов в кредитном портфеле банка. То есть если банк выдал миллиардный кредит нефтяной компании, но он составил лишь небольшую часть от банковского кредитного портфеля, то его считали более «экологичным».

Эксперты MSCI выяснили, что у шести банков небольшая доля (около 10 процентов или меньше) от общего объема кредитования приходилась на предприятия, загрязняющие окружающую среду — нефтяные, газовые, энергетические или горнодобывающие компании. Речь идет о банках Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley, Truist Financial Corp., Regions Financial Corp. и U.S. Bancorp.

JPMorgan Chase & Co. оказался единственным банком из 22, чье повышение ESG-рейтинга в 2020 году было в значительной степени обусловлено его практикой «зеленого» кредитования. Объем выпуска «зеленых» облигаций банка в 2019 году превзошел аналогичные показатели в отрасли.

Корректировка ESG-рейтинга может повлиять на потоки денег, вложенных в акции той или иной компании. В MSCI отметили, что их рейтинг используется не для измерения воздействия компании на климат, а для оценки рисков институциональными инвесторами.

ESG-рейтинги составляются многими ведущими рейтинговыми агентствами. Например, недавно российский Сбер улучшил свои позиции сразу в нескольких ESG-рейтингах благодаря раскрытию климатической стратегии компании.