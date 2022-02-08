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Стас Барецкий попал в аварию и пожаловался на конкурентов

Шоумен Стас Барецкий попал в ДТП и посчитал это покушением со стороны конкурентов

Российский шоумен Стас Барецкий, известный по участию в группах «Ленинград» и «Елочные игрушки», попал в аварию в Ленинградской области. Видео ДТП опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Автомобиль музыканта столкнулся с машиной Toyota в городе Ломоносов. На кадрах видно, что Барецкий не пропустил водителя иномарки во время поворота.

Как рассказал пиар-менеджер Барецкого Вадим Горжанкин, сам шоумен не пострадал, однако пассажиры Toyota вызвали скорую помощь. После инцидента Барецкий пожаловался на конкурентов со стороны рынка ритуальных услуг и посчитал ДТП покушением.

В прошлом году шоумен попал в ДТП в центральном районе Санкт-Петербурга. Тогда он заявил, что сопровождавшаяся его девушка по имени Полина была на пассажирском месте и серьезно пострадала. Со слов Барецкого, у нее сломаны обе ноги, а в момент столкновения спутница пробила головой лобовое стекло.

В ноябре 2020 года Стас Барецкий также становился участником ДТП, после чего устроил разборки с владельцами других авто. Он пояснил, что тогда шел пешком и переходил дорогу в неположенном месте.

Евгений Шульгин
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