Умерла дрессировщица Ольга Денисова

Умерла дрессировщица белых тигров Ольга Денисова (Бегбуди). Об этом сообщили в Росгосцирке.

Заслуженная артистка России скончалась 8 февраля на 76-м году жизни.

Отмечается, что именно Денисова с мужем Сарватом Бегбуди впервые в России стали работать с белыми тиграми. На манеже хищные животные выполняли пируэты, прыгали через огонь, ходили на высоте по бревну и поднимались на качелях под купол. «Человек высокой культуры и искрометного юмора», — добавили в организации.

В октябре в Орле медведь напал на дрессировщицу во время циркового представления. По предварительным данным, животное набросилось на работницу цирка во время номера. Ее коллега попыталась остановить разъяренного зверя с помощью кнута, но тот не реагировал на удары. Пострадавшую женщину госпитализировали. Уточняется, что она была беременна.