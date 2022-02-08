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Умерла дрессировщица Ольга Денисова

Дрессировщица белых тигров Ольга Денисова скончалась на 76-м году жизни

Фото: Росгосцирк

Умерла дрессировщица белых тигров Ольга Денисова (Бегбуди). Об этом сообщили в Росгосцирке.

Заслуженная артистка России скончалась 8 февраля на 76-м году жизни.

Отмечается, что именно Денисова с мужем Сарватом Бегбуди впервые в России стали работать с белыми тиграми. На манеже хищные животные выполняли пируэты, прыгали через огонь, ходили на высоте по бревну и поднимались на качелях под купол. «Человек высокой культуры и искрометного юмора», — добавили в организации.

В октябре в Орле медведь напал на дрессировщицу во время циркового представления. По предварительным данным, животное набросилось на работницу цирка во время номера. Ее коллега попыталась остановить разъяренного зверя с помощью кнута, но тот не реагировал на удары. Пострадавшую женщину госпитализировали. Уточняется, что она была беременна.

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Марина Совина
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