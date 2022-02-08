Зеленский сменил оскорбившего Путина посла

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла страны в Польше Андрея Дещицу, прославившегося тем, что на посту исполняющего обязанности министра иностранных дел оскорбил российского лидера Владимира Путина. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, на смену Дещице придет бывший директор второго территориального департамента МИД Украины Василий Зварыч. По данным «Европейской правды», ранее он также занимал должность заместителя директора департамента информационной политики ведомства и был советником-посланником посольства Украины в Польше.

Андрей Дещица известен тем, что в 2014 году, будучи исполняющим обязанности главы МИД Украины, нецензурно выругался на камеру в адрес президента России Владимира Путина. Официальная Москва раскритиковала поступок политика, заявив, что он перешел все грани приличия. В том же году Дещица был назначен послом Украины в Польше.

Власти Польши ранее заявляли о том, что недовольны высказываниями Дещицы. В эфире польского радио он заявил, что Киев снимет запрет на проведение эксгумационных работ на своей территории только после восстановления уничтоженных украинских памятников в Польше. Как сообщали украинские СМИ, в Варшаве слова Дещицы «вызвали отвращение».