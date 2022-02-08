Россиянка попала на карантин в Египте и описала условия словом «гадюшник»

Россиянка провела неделю на карантине в Хургаде и описала условия, в которых находятся заболевшие коронавирусом туристы, словом «гадюшник». Своим опытом она поделилась в интервью с «Лентой.ру».

Как рассказала девушка, в Египте при выявлении инфекции постояльцев не помещают в изолятор, а переселяют в отдельный корпус на территории отеля. Изначально путешественница этому обрадовалась, однако позже оказалось, что в здании для «ковидных» давно не делали ремонт.

Еще большее потрясение российская туристка испытала, когда попала в номер. «Это было комбо: убитая мебель, стены в странных разводах, через раз работающий кондиционер. Но окончательно меня добил вид из окна — вместо моря я смотрела на мусорную свалку», — возмутилась она.

Также путешественница отметила, что в гостинице почти не работал WI-FI, поэтому все семь дней изоляции ей пришлось смотреть российские ток-шоу на Первом канале.

Единственным плюсом она назвала «приличное питание» — почти каждый день ей доставляли корзины со свежими фруктами. «Не путешествовала в пандемию — не стоит и начинать», — резюмировала девушка.

Ранее в январе российский турист отсидел карантин в Таиланде и потерял из-за этого около 175 тысяч рублей. Путешественник назвал сложившуюся ситуацию «ковидной западней» — из-за положительного ПЦР-теста у него сорвалась свадьба, которую он планировал сыграть на Пхукете. В итоге их с невестой поселили в разные номера за дополнительную плату.