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Россиянин поехал отдыхать в Таиланд и провел отпуск в полевом госпитале

Россиянин попал в госпиталь в Таиланде для больных коронавирусом и назвал его «необычным»

Фото: предоставлено героем публикации

Российский турист поехал отдыхать в Таиланд, заболел коронавирусом и по ошибке попал в полевой госпиталь. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».

По словам мужчины, на следующий день после прибытия на Пхукет он получил положительный результат ПЦР-теста. Отель не разрешил туристу остаться на изоляции в номере, поэтому ему пришлось отправиться на карантин в медицинское учреждение. При этом вместо больницы по ошибке его направили в полевой госпиталь, где он провел три дня отпуска.

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Путешественник назвал его «необычным местом со своей спецификой». В полевой госпиталь был переоборудован актовый зал университета. Под одной крышей разместились около 300 человек, почти все были местными жителями.

«Окон не было, однако круглосуточно горел приглушенный свет. Картонные кровати стояли длинными рядами, душ общий, в шесть утра всех будили по громкоговорителю», — описал условия турист.

Спустя несколько дней ему позвонили из консульства и сообщили, что переводят в обычную больницу. Новая клиника, по словам россиянина, была «шикарной». Там он пробыл оставшиеся девять дней карантина.

Ранее в феврале россиянка рассказала о своем опыте карантина в Хургаде. По ее словам, заразившихся коронавирусом туристов для изоляции переселяют в отдельный корпус при отеле. Путешественница также отметила, что ей пришлось жить в здании, где давно не делался ремонт — в комнате почти не работал кондиционер, а на стенах были разводы.

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Мария Гейн
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