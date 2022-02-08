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В Крыму порассуждали о «шоколадном сердце» Порошенко после его ответа Путину

Сенатор Ковитиди заявила, что предложение Путина не нашло благодарности в сердце Порошенко

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Предложение президента России Владимира Путина о возможности предоставления политического убежища экс-главе Украины Петру Порошенко не нашло благодарности в «шоколадном сердце» бывшего украинского лидера. Об этом с иронией порассуждала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, пишут «Известия».

Комментируя предложение Путина, Порошенко заявил, что «известная практика» России заботиться об Украине больше не требуется. В ответ сенатор подчеркнула, что он давно о себе позаботился, однако еще непонятно, стал ли счастливее от его заботы украинский народ.

Кроме того, Ковитиди задалась вопросом, в каком государстве будет просить убежище Порошенко, когда «голодным и холодным жителям Украины надоест наблюдать это затянувшееся трагикомичное шоу под названием "украинская власть"».

Ранее президент России заявил о готовности предоставить политическое убежище Порошенко, несмотря на серьезные расхождения по вопросу урегулирования в Донбассе. Бывший глава Украины, в свою очередь, ответил, что на Украине сами разберутся и «извечная российская практика заботиться» о политике их страны прекратилась, когда он был избран на пост президента.

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Юлия Ямпольская
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