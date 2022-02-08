Посол указал на главное разногласие между Россией и Казахстаном

Отношения между Москвой и Нур-Султаном носят характер стратегического партнерства, позиции этих стран по большинству международных проблем совпадают, за исключением вопроса ядерного разоружения. Об этом в интервью «Независимой газете» заявил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

По его словам, разногласия по этой теме не носят непримиримого характера, однако мнения России и Казахстана все же «не звучат в унисон». Дипломат пояснил, что, хотя обе страны стремятся к построению безъядерного мира, Москва настаивает на постепенном разоружении для всех государств — обладателей ядерных боеголовок.

«Казахстан же хочет двигаться в ускоренном темпе, что, по нашему мнению, может негативно сказаться на стратегической стабильности и вместо блага привести к возникновению и усилению рисков военной конфронтации», — указал Бородавкин. При этом он назвал главными виновниками отсутствия прогресса в этом западные страны.

«Особенно США, которые последовательно демонтируют международно-правовую архитектуру договоренностей в сфере ограничения вооружений», — добавил посол.

Ранее стало известно об отношении России к росту националистических настроений в Казахстане. По мнению Бородавкина, русские жители республики почти не сталкиваются с притеснениями и дискриминацией, а власти страны активно борются с проявлениями русофобии и экстремизма.