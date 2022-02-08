Цены на жилье в Москве снизились

В январе 2022 года цены на жилье на вторичном рынке в Старой Москве снизились. К таким выводам пришли аналитики компании «Азбука жилья» в своем исследовании, пишет РБК.

Риелторы заявили, что средняя стоимость одного квадратного метра подобной недвижимости в столице снизилась на 2,3 процента, до 358,8 тысячи рублей. Однако относительно января 2021 года показатель вырос на 7,5 процента. Самым дешевым объектом «вторички» в конце января, по данным аналитиков, стали апартаменты площадью 13,8 «квадрата» в Юго-Западном административном округе — их выставили на продажу за 2,59 миллиона рублей. Самую дешевую квартиру аналитики нашли на юге Москвы — стоимость недвижимости площадью 14,1 квадратных метра составила 3,65 миллиона рублей.

Другие участники рынка отметили снижение цен в отдельных районах столицы. Сильнее всего, по оценкам аналитиков «Инком-Недвижимость», с начала 2022 года «квадрат» жилья (без учета апартаментов и элитного сегмента) упал в цене в Левобережном районе (САО) — на 0,8 процента, до 282,9 тысячи рублей. На втором месте районы Щукино (СЗАО) и Нагатинский затон (ЮАО) со снижением стоимости на 0,5 процента, до 312,5 тысячи рублей и 288,9 тысячи рублей соответственно. Третье место занял Тимирязевский район с удешевлением квадратного метра недвижимости на 0,4 процента, до 287,3 тысячи рублей.

Специалисты «Азбуки жилья» также зафиксировали рост предложения вторичной недвижимости в Старой Москве. Относительно декабря 2021 года оно выросло на 5,2 процента, до 38,6 тысячи лотов, среди которых 34,9 тысячи квартир и 3700 апартаментов. При этом доля недвижимости дешевле 16 миллионов рублей выросла на шесть процентов относительно того же периода до 15,4 тысячи объектов.

Ранее в феврале аналитики ЦИАН назвали три новых жилых комплекса в Старой Москве, где цена одного квадратного метра недвижимости не превышает 200 тысяч рублей. Самыми доступными оказались квартиры в ЖК «Светлый мир. Станция Л» в районе Люблино, «Сказочный лес» в Ярославском районе и «Никольские луга» в районе Южное Бутово.