Макрон предложил найти новые механизмы обеспечения стабильности в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве заявил, что Европе нужно найти новые механизмы обеспечения стабильности. Его предложение приводит РИА Новости.

Глава французского государства указал, что нельзя строить новые положения, пересматривая договоры последних 30 лет или фундаментальные принципы, или ограничивая европейские права.

«Я не верю, что мы вынуждены выбирать между новыми правила или игрой без правил. Это оптимизм, основанный на воле, с моей точки зрения. Россия привержена суверенности и правам», — подчеркнул Макрон.

Президент Франции увидел возможность построения безопасности и стабильности в Европе за счет наработок, которые имеются в рамках ОБСЕ. Он также предположил, что новые решения будут более новаторскими.

Ранее Макрон заявил, что в настоящее время еще есть возможность найти мирный путь для Европы. «Сейчас мы все должны найти мирный путь в Европе и путь стабильности в Европе, сейчас еще есть для этого возможность и время», — отметил французский лидер.

Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона завершились спустя пять часов. Они начались 7 февраля, в понедельник.

