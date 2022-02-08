Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Макрон заявил о возможности найти мирный путь для Европы

Президент Франции Макрон заявил, что еще есть возможность найти мирный путь для Европы
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Kay Nietfeld/ Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что в настоящее время еще есть возможность найти мирный путь для Европы. Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Сейчас мы все должны найти мирный путь в Европе и путь стабильности в Европе, сейчас еще есть для этого возможность и время», — отметил Макрон.

Путин, в свою очередь, поблагодарил французского коллегу за усилия по урегулированию отношения России и НАТО, обеспечению безопасности и установлению обстановки стабильности.

Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона завершились спустя пять часов. Они начались 7 февраля, в понедельник.

Перед встречей президент Франции заявил, что оптимистично настроен на предстоящий диалог. Кроме того, Макрон добавил, что «не верит в спонтанные чудеса». Во время встречи французский лидер отметил важность украинского вопроса для всей Европы и понадеялся на то, что сможет обсудить его в ходе переговоров.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Переговоры Путина и Макрона завершились спустя пять часов
Раскрыта стратегия Запада против России
Макрон предложил найти новые механизмы обеспечения стабильности в Европе
Макрон обеспокоился проектом новой конституции Белоруссии
Девятилетней студентке МГУ предрекли бунт в 14 лет
Раскрыта длина трассы важнейшего российского транспортного узла
Звезда «Ривердейла» решил избавиться от голливудской виллы
Макрон призвал Россию и ЕС договориться о мерах по стабилизации отношений
Путин обозначил дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине
Путин оценил свою встречу с Макроном
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.