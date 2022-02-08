Макрон привезет в Киев «европейскую пустоту» и невыгодные инициативы

Политолог Юрий Романенко заявил, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным лидер Франции Эммануэль Макрон приедет в Киев, привезя с собой инициативы, которые окажутся совершенно невыгодными для Украины. Об этом он рассказал в своем Facebook.

«Выступление Макрона на пресс-конференции с Путиным такое же бессмысленное и многословное, как современная французская философия. Макрон к нам привезет европейскую пустоту и предложения Путина», — написал эксперт.

Кроме того он отметил, что в своих заявлениях глава Франции назвал войну в Донбассе «украинским конфликтом», отметив, что «этим все сказано». В чем именно таким образом проявляется его противоречие политолог не пояснил. Романенко уверен, что Макрон приедет «рассказывать сказки» о мире и процветании украинцам, которых вместо этого ждут «война и нищета».

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в Киеве не увидели признаков подготовки к предполагаемому нападению России на Украину. Министр уточнил, что с военной точки зрения «ударная группа» должна иметь ряд признаков, но они на российско-украинской границе отсутствуют.