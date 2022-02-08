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Минздрав проконтролирует оказание плановой медицинской помощи детям в пандемию

Минздрав России взял на контроль оказание первичной медпомощи детям при пандемии COVID-19

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Минздрав России заявил, что оказание первичной медицинской помощи детям из-за пандемии COVID-19 не прекратится, передает РИА Новости.

Плановую первичную медико-санитарную помощь также запретили не оказывать пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями и нуждающимся в гемодиализе. В ведомстве подчеркнули, что этот вопрос взят на особый контроль.

Правительство утвердило изменения, в соответствии с которыми в период распространения коронавируса главы регионов РФ при необходимости могут частично останавливать оказание плановой амбулаторной медпомощи, однако как только ситуация стабилизируется, работа должна быть полностью возобновлена.

Ранее в ряде регионов страны уже приостановили плановое оказание медицинской помощи из-за ситуации с COVID-19. Так, власти Томской области заявили о нововведении с 1 февраля. В Санкт-Петербурге диспансеризацию и оказание плановой медицинской помощи запретили с 21 января. Исключения составляют пациенты с заболеваниями, при которых отсрочка оказания медпомощи может повлечь ухудшение состояния, а также угрозу жизни или здоровью.

Марина Совина
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