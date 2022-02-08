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В МИД понадеялись на благоразумие ЕС по вопросу санкций

Замглавы МИД Панкин понадеялся, что ЕС не введет санкции против России

Фото: Globallookpress.com

Москва надеется на благоразумие Европейского союза (ЕС) по вопросу введения санкций против России. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин, передает РИА Новости.

«Надеемся, что, в отличие от лишенного какой бы то ни было адекватности подхода Вашингтона на "санкционном поприще", благоразумие в Брюсселе все же возобладает», — заключил дипломат. Он отметил, что от введения ограничительных мер против Москвы пострадала бы устойчивость самой международной финансовой системы.

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Панкин подчеркнул, что введение антироссийских санкций воспрепятствует восстановлению мировой экономики и способности своевременно выполнить цели устойчивого развития.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на переговорах в Вашингтоне обсудили возможность введения антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Украины. Так, Шольц отметил, что санкции в случае дестабилизации в украинском регионе будут очень жесткими и всеобщими.

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Виктория Кондратьева
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