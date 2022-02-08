В МИД понадеялись на благоразумие ЕС по вопросу санкций

Москва надеется на благоразумие Европейского союза (ЕС) по вопросу введения санкций против России. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин, передает РИА Новости.

«Надеемся, что, в отличие от лишенного какой бы то ни было адекватности подхода Вашингтона на "санкционном поприще", благоразумие в Брюсселе все же возобладает», — заключил дипломат. Он отметил, что от введения ограничительных мер против Москвы пострадала бы устойчивость самой международной финансовой системы.

Панкин подчеркнул, что введение антироссийских санкций воспрепятствует восстановлению мировой экономики и способности своевременно выполнить цели устойчивого развития.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на переговорах в Вашингтоне обсудили возможность введения антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Украины. Так, Шольц отметил, что санкции в случае дестабилизации в украинском регионе будут очень жесткими и всеобщими.