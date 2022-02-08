Москвичам рассказали о льготе на одну услугу ЖКХ

Льготой на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) могут воспользоваться около 2,4 миллиона москвичей. О льготе на одну из коммунальных услуг рассказал руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) столицы Вячеслав Торсунов, сообщает РИА Новости.

Глава департамента напомнил, что льгота доступна для инвалидов по заболеванию, ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, пострадавших от радиации. Региональные меры социальной поддержки также касаются ветеранов труда и военной службы, детей-сирот и ряда других категорий граждан. С 1 января 2022 года льготу на вывоз мусора могут получить одинокие пенсионеры и семьи, состоящие из пенсионеров.

«Она предоставлена автоматически всем гражданам, которые сегодня уже пользуются льготами по оплате коммунальных услуг: холодной и горячей воды, газа, отопления, электроэнергии», — уточнил Торсунов. Всего льготы на оплату коммунальных услуг в Москве получает около четырех миллионов человек.

Новая система обращения с отходами заработала в Москве с 1 января 2022 года. Теперь за полный цикл обращения с ТКО отвечает единый региональный оператор «Экотехпром». Стоимость услуги для москвичей составила 7,23 рубля за квадратный метр жилого помещения.