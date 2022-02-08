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Назван возможный новый глава НАТО

la Repubblica заявила, что представитель Италии может стать главой НАТО после Столтенберга

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Представитель Италии считается фаворитом и может стать новым главой НАТО после Йенса Столтенберга. По данным газеты la Repubblica, по негласной ротации пост генсека альянса должен занять представитель одного из государств Средиземноморского региона.

По информации издания, Испания и Португалия не могут считаться конкурентами, так как представители этих государств уже важные посты в международной политической иерархии — испанец Жозеп Боррель — Верховный представитель ЕС по иностранным делам, а португалец Антониу Гутерриш является главой ООН.

При этом газета заявляет, что правительство Италии еще не определилось со своим кандидатом, который должен быть утвержден до саммита НАТО в июне в Мадриде.

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг в октябре 2022 года станет главой Центробанка Норвегии. Он занимает пост генерального секретаря НАТО с марта 2014 года. Изначально Столтенберг должен был закончить работу в 2018-м, но срок его полномочий был продлен до 30 сентября 2022 года.

Марина Совина
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