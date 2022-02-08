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В бундестаге обвинили Байдена в бесстыдном неуважении суверенитета ФРГ

Депутат бундестага Дагделен обвинила США в неуважении ФРГ из-за угроз «Северному потоку-2»
Севим Дагделен

Севим Дагделен. Фото: Globallookpress.com

Обещание президента США Джо Байдена остановить запуск газопровода «Северный поток-2» при «вторжении» России на Украину говорит о том, что он видит в ФРГ и остальных европейских партнерах лишь государства-сателлиты. Об этом «Ленте.ру» заявила председатель фракции Партии левых во внешнеполитическом комитете бундестага Севим Дагделен.

«Угроза президента США Джо Байдена остановить европейско-российский энергетический проект "Северный поток-2" в случае военных действий России против Украины без всяких "если" и "но" является бесстыдным неуважением демократического суверенитета Германии и ЕС», — сказала Дагделен.

Депутат бундестага обвинила американского лидера в неподобающем поведении и призвала правительство Германии решительно осудить его. Она также подчеркнула, что немецкий народ не должен расплачиваться за геополитическую экономическую войну, развязанную Вашингтоном.

Байден пригрозил остановить «Северный поток-2» на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, состоявшихся 7 февраля. В свою очередь Шольц заявил, что Германия и США действуют в едином ключе, но ни разу не упомянул название проекта и не ответил прямо на вопросы о нем, в том числе прозвучавшие в интервью телеканалу CNN.

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Валентина Шварцман
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