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Российскую ракету с британскими спутниками установили на стартовую площадку

Ракету «Союз-СТ-Б» со спутниками OneWeb установили на стартовую площадку космодрома Куру

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

На стартовом комплексе космодрома Куру во Французской Гвиане установили российскую ракету-носитель «Союз-СТ-Б». Ракета выведет на орбиту британские спутники связи OneWeb. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию «Главкосмос» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»).

«Российская ракета-носитель "Союз-СТ-Б" установлена на стартовой площадке Гвианского космического центра», — отметили в сообщении.

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Запуск ракеты, которая несет 34 спутника, запланирован на 10 февраля. Дополнительные аппараты доведут число спутников OneWeb на орбите до 428.

В «Главкосмосе» отметили, что следующие миссии OneWeb с использованием ракет-носителей «Союз-2.1б» позволят британской компании предоставлять услуги уже в 2022 году.

В декабре прошлого года средняя ракета «Союз» вывела на орбиту 36 аппаратов OneWeb. Довыведение спутников осуществили при помощи разгонного блока «Фрегат».

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Даниил Иринин
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