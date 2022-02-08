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Мужчина обнаружил таинственные следы на снегу и нашел разгадку их появления

Мужчина снял на видео следы скользившей на снегу выдры и умилил пользователей TikTok

Пользователь TikTok с ником @benefiel765 снял на видео таинственные следы и нашел разгадку их появления. Оказалось, что таким образом скользят по зимнему покрову выдры. Ролик, на котором животное перемещается по снегу, умилил пользователей TikTok.

Мужчина обнаружил в заснеженном поле несколько видов следов — рядом с человеческими он показал странные отпечатки, будто кто-то бежал, а затем скользил. Действия при этом чередуются.

«Пытаюсь понять, что это за следы на снегу. Как будто кто-то скользил, потом бежал, бежал, бежал и опять скользил», — сказал автор видео, показывая протяженность следов. После этого он вставил ролик, на котором видно, как подобные следы оставляет выдра.

Видео собрало почти два миллиона просмотров и умилило пользователей сети. «Чертовски мило», «Это выдровская азбука Морзе. Точка-точка-точка-тире», «Они прекрасны», «Это самое очаровательное, что я видела сегодня», — поделились эмоциями комментаторы.

Ранее пользователь TikTok нашел на карте Google точное место, в котором была сделана фотография, ставшая популярной заставкой для операционной системы Windows 10. Видео собрало около 18 миллионов просмотров. Автор ролика отыскал место, использованное в качестве обоев для Windows, в Новой Зеландии.

Дарья Кучерявых
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