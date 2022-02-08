Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Макрон рассказал о переживаниях Зеленского из-за российских военных на границе

Глава Франции Макрон заявил, что Зеленский нервничает из-за российских военных у границ

Фото: Globallookpress.com

Глава Франции Эммануэль Макрон на встрече в Москве с президентом Владимиром Путиным рассказал ему о переживаниях лидера Украины Владимира Зеленского относительно расположения российских военных недалеко от границ Украины, сообщает РИА Новости.

«Президент Зеленский сегодня президент страны, на границе которой 125 тысяч российских военных. Поэтому да, он нервничает», — заявил Макрон.

Также президент Франции отметил хладнокровное поведение Зеленского в свете сложившейся ситуации вокруг Украины, отметив, что такое можно лишь приветствовать.

Ранее Владимир Путин оценил отношение Украины к Минским соглашениям фразой «нравится не нравится — терпи моя красавица» и обратился к украинским властям с призывом выполнять договоренности. По словам Путина, альтернативы Минским соглашениям нет, несмотря на то, что в настоящее время не ясны их судьба и перспективы, а Владимир Зеленский недавно говорил о том, что ему не нравится ни один пункт этих договоренностей.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин назвал последствия нападения Украины на Крым
Вучич выразил надежду на мирное решение мирового кризиса Россией и США
Вильфанд пообещал россиянам оттепель и сибирские морозы
На Украине рассказали о «животном страхе» властей страны
Германия приготовилась к санкциям против России
Канцлер Германии ответил на вопрос о зависимости от газа из России
Закомплексованный мужчина спрятал туфли возлюбленной и подвергся критике
Канцлер Германии ответил на упреки о союзничестве с Россией
На Украине рассказали о «плане Б» Зеленского по Донбассу
Путин ответил на слова о нарушении Россией территориальной целостности Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.