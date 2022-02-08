Макрон рассказал о переживаниях Зеленского из-за российских военных на границе

Глава Франции Эммануэль Макрон на встрече в Москве с президентом Владимиром Путиным рассказал ему о переживаниях лидера Украины Владимира Зеленского относительно расположения российских военных недалеко от границ Украины, сообщает РИА Новости.

«Президент Зеленский сегодня президент страны, на границе которой 125 тысяч российских военных. Поэтому да, он нервничает», — заявил Макрон.

Также президент Франции отметил хладнокровное поведение Зеленского в свете сложившейся ситуации вокруг Украины, отметив, что такое можно лишь приветствовать.

Ранее Владимир Путин оценил отношение Украины к Минским соглашениям фразой «нравится не нравится — терпи моя красавица» и обратился к украинским властям с призывом выполнять договоренности. По словам Путина, альтернативы Минским соглашениям нет, несмотря на то, что в настоящее время не ясны их судьба и перспективы, а Владимир Зеленский недавно говорил о том, что ему не нравится ни один пункт этих договоренностей.