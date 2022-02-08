Вдова Караченцова заявила о снижении зарплаты в «Ленкоме» после смерти мужа

Вдова артиста Николая Караченцова Людмила Поргина заявила о снижении зарплаты в «Ленкоме» после смерти мужа. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Актриса отметила, что ее гонорар снизили до 40 тысяч рублей в месяц. Она заметила, что такую же сумму получают многие артисты, которые практически не заняты в репертуаре. При этом Поргина добавила, что не испытывает комплексов по поводу своей зарплаты и радуется возвращению на сцену.

«Нам театр платил зарплату, потому что мы боролись за жизнь Караченцова. Все поездки, лечение, дорогие лекарства, помогало государство и наше правительство. Как только умер Коля, мне позвонил [директор театра Марк] Варшавер и сказал, что нам незачем больше иметь такие зарплаты, и мы вас переводим на 40 тысяч рублей в месяц», — вспомнила Поргина.

В прошлом году актриса потребовала для россиян пенсию в 100 тысяч рублей. «В России все ресурсы: нефть, газ, металлы, бриллианты, золото… Я хочу, чтобы все люди жили хорошо! Как иностранцы. Они на свою пенсию могут ездить по всему миру», — отметила актриса. Она добавила, что постоянно передвигается на такси и слушает жалобы водителей на нехватку денег.

