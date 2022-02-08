Познер оценил переговоры Путина и Макрона

Ведущий Первого канала и журналист Владимир Познер оценил переговоры президента России Владимира Путина с главой Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которых обсуждались вопросы нерасширения НАТО и ситуация вокруг Украины. В разговоре с KP.RU Познер заявил, что встреча президентов принесла определенные положительные результаты.

Познер отметил, что не ждал от встречи лидеров «невероятных» и очень заметных решений. Журналист уточнил, что Франция является членом НАТО, Европейского союза и сильно зависит от США, в связи с чем, по его мнению, не может вести самостоятельную внешнюю политику.

Вместе с тем ведущий подчеркнул, что некоторые положительные результаты у переговоров были. «С другой стороны, я полагал, что пустым этот приезд тоже не будет. Ни один глава государства не поедет на встречу с другим главой, если нет даже некоторых заранее оговоренных вещей, которые могут сказать о некотором успехе, о некоторых подвижках. Что, собственно говоря, и произошло», — высказался Познер. Он назвал некоторые положения, предлагаемые Макроном, любопытными.

Познер не стал оценивать снижение градуса напряжения в политической сфере после визита французского президента. Ведущий объяснил это тем, что ключевой фигурой в политике на Западе Франция не является. При этом журналист заявил, что скатывания по пути эскалации нет. Помимо того, он оценил вероятность войны с участием России как невысокую — 80 процентов против 20. «Но вы знаете, единственное, что надо иметь в виду, что есть люди, есть силы с обеих сторон — и у нас, и в Соединенных Штатах — которые хотели бы этого столкновения», — добавил Познер.

Переговоры Путина и Макрона прошли в Кремле 7 февраля. Они продолжались более пяти часов. По итогам российский президент заявил, что встреча прошла в деловом ключе, была содержательной и полезной. Макрон в свою очередь выразил уверенность в том, что на переговорах достиг главной цели визита — предотвратить эскалацию на Украине.