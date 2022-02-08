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Российский конькобежец обратился к психологу из-за четвертого места на Олимпиаде

Российский конькобежец Трофимов заявил, что обратился к психологу после старта на ОИ-2022

Фото: Michael Madrid / USA TODAY Sports / Reuters

Российский конькобежец Сергей Трофимов рассказал о том, как справлялся с эмоциями после выступления на дистанции 5000 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

По словам спортсмена, он обратился к психологу Жанне Семак, которая помогла ему настроиться на дальнейшую работу. Трофимов также отметил, что получил множество сообщений со словами поддержки. «Мне было очень приятно, мне это очень помогло справиться с переживаниями», — заявил россиянин.

Спортсмен сообщил, что остался доволен выступлением на дистанции 1500 метров, где стал восьмым. Соревнования прошли 8 февраля.

Россиянин занял четвертое место на дистанции 5000 метров 6 февраля. Для завоевания бронзы Трофимову не хватило 0,39 сотых секунды. Победу одержал голландец Нильс ван дер Пул, вторым стал другой представитель Нидерландов Патрик Руст. Тройку сильнейших замкнул Халлйейр Энгебротен из Норвегии.

Алексей Гусев
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