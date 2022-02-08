Российский конькобежец обратился к психологу из-за четвертого места на Олимпиаде

Российский конькобежец Сергей Трофимов рассказал о том, как справлялся с эмоциями после выступления на дистанции 5000 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

По словам спортсмена, он обратился к психологу Жанне Семак, которая помогла ему настроиться на дальнейшую работу. Трофимов также отметил, что получил множество сообщений со словами поддержки. «Мне было очень приятно, мне это очень помогло справиться с переживаниями», — заявил россиянин.

Спортсмен сообщил, что остался доволен выступлением на дистанции 1500 метров, где стал восьмым. Соревнования прошли 8 февраля.

Россиянин занял четвертое место на дистанции 5000 метров 6 февраля. Для завоевания бронзы Трофимову не хватило 0,39 сотых секунды. Победу одержал голландец Нильс ван дер Пул, вторым стал другой представитель Нидерландов Патрик Руст. Тройку сильнейших замкнул Халлйейр Энгебротен из Норвегии.