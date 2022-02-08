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Путин оценил ответ США и НАТО по гарантиям безопасности

Президент России Путин: основные озабоченности по гарантиям безопасности проигнорированы
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Центральные озабоченности Москвы по гарантиям безопасности были проигнорированы, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном, пишет РИА Новости.

Политика открытых дверей — это достаточно вольная, нужная исключительно США и отдельным членам НАТО «интерпретация принципа равной и неделимой безопасности», оценил Путин. Президент напомнил, что предложения Москвы по гарантиям безопасности включают три основных пункта. Это недопущение развития НАТО на восток, отказ Североатлантического альянса от размещения ударных систем вооружений около российских границ, а также возврат потенциала и инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года.

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«Именно эти наши центральные озабоченности, к сожалению, оказались проигнорированными в полученных 26 января от США и НАТО ответах», — уточнил Путин. Запад акцентирует внимание на том, что любое государство имеет право вступать в военные союзы и альянсы. Президент России считает, что «политика открытых дверей» интерпретируется в угоду Соединенным Штатам и ряду других государств.

Он напомнил, что принцип включает в себя правило не укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.

В ответе Вашингтона и НАТО говорится, что США и альянс готовы восстановить отношения с Россией, однако могут развернуть больше войск в Восточной Европе в случае ее «агрессии в отношении Украины». Москва неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать.

Алия Шарафутдинова
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