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Макрон переночевал вне Кремля после пяти часов переговоров с Путиным

Представитель Кремля Песков сообщил, что президент Франции Макрон ночевал в отеле в Москве

Фото: Thibault Camus / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон после пятичасовых переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве переночевал в отеле. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РБК.

«Это выбор наших гостей. Если я не ошибаюсь, в Кремле там ремонт, то ли еще что-то. Большинство гостей предпочитает жить в гостиницах», — сказал Песков, отметив, что не знает, в каком именно отеле останавливаются гости.

Ранее пресс-служба президента России раскрыла меню обеда Путина и Макрона в Кремле. Всего было подано семь блюд, в том числе равиоли со шпинатом, уха из семи видов рыб, оленина с бататом и ежевикой. Из напитков президентам подавали «Шардоне» и «Ребо», произведенное в России в 2015 году.

После переговоров Макрон совершил прогулку по центру Москвы, начав ее у гостиницы Four Seasons. Затем от направился в сторону собора Василия Блаженного и посетил Красную площадь. Макрона сопровождали посол Франции в Москве Пьер Леви, французские журналисты и военные в мундирах.

Встреча политиков в Кремле состоялась 7 февраля и продлилась чуть более пяти часов.

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Варвара Кошечкина
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