Раскрыто меню обеда Путина и Макрона

Пресс-служба президента раскрыла меню обеда российского и французского лидеров Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Кремле. Об этом сообщает ТАСС.

Часть беседы главы государств провели за столом. Всего было подано семь блюд. Путин угощал французского коллегу равиоли со шпинатом, ухой из семи видов рыб, олениной с бататом и ежевикой.

Также на горячее предлагался стейк из остетрины с птитимом, а на закуску моченые яблоки с лангустином, щербет из имбиря. В качестве десерта значился грушевый тарт с ванильным мороженым. Из напитков президентам подавали «Шардоне» и «Ребо», произведенное в России в 2015 году.

Переговоры политиков в Кремле начались 7 февраля, в понедельник, и продлились чуть более пяти часов. Путин сообщил, что встреча с Макроном прошла в деловом ключе, она была содержательной и полезной.

