Президент Франции Эммануэль Макрон после пятичасовых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным отправился на Красную площадь, сообщает РИА Новости.

После встречи с российским коллегой Макрон совершил прогулку по центру Москвы, начав ее у гостиницы Four Seasons. Затем от направился в сторону Собора Василия Блаженного и посетил Красную площадь. Макрона сопровождал посол Франции в Москве Пьер Леви, французские журналисты и военные в мундирах.

Переговоры Путина и Макрона в Кремле состоялись 7 февраля. Они продлились немногим более пяти часов. Сначала президенты общались один на один, после чего они продолжили диалог за рабочим обедом. После этого Путин и Макрон поучаствовали в совместной пресс-конференции.

Перед встречей президент Франции заявил об оптимистичном настрое на предстоящую беседу. При этом он подчеркнул, что «не верит в спонтанные чудеса». В ходе встречи Макрон отметил значимость украинского вопроса для всей Европы и выразил надежду, что сможет поднять его на переговорах.