Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Макрон совершил прогулку по центру Москвы

Президент Франции Макрон после переговоров с коллегой Путиным посетил Красную площадь
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон после пятичасовых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным отправился на Красную площадь, сообщает РИА Новости.

После встречи с российским коллегой Макрон совершил прогулку по центру Москвы, начав ее у гостиницы Four Seasons. Затем от направился в сторону Собора Василия Блаженного и посетил Красную площадь. Макрона сопровождал посол Франции в Москве Пьер Леви, французские журналисты и военные в мундирах.

Переговоры Путина и Макрона в Кремле состоялись 7 февраля. Они продлились немногим более пяти часов. Сначала президенты общались один на один, после чего они продолжили диалог за рабочим обедом. После этого Путин и Макрон поучаствовали в совместной пресс-конференции.

Перед встречей президент Франции заявил об оптимистичном настрое на предстоящую беседу. При этом он подчеркнул, что «не верит в спонтанные чудеса». В ходе встречи Макрон отметил значимость украинского вопроса для всей Европы и выразил надежду, что сможет поднять его на переговорах.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин заявил об игнорировании Западом озабоченности России по безопасности
В Британии заявили о крупнейшем наращивании военной мощи в Европе
Финансист назвал сроки падения курса доллара
Названы самые популярные у американцев советские продукты
Российских работодателей захотели лишать имущества за долги по зарплатам
Британия разместит в Юго-Восточной Европе истребители и корабли ВМС
Раскрыта причина увольнения прочитавшей стихи Хармса учительницы из Петербурга
Порошенко ответил на предложение Путина о политическом убежище в России
Крупнейшие банки поймали на помощи загрязнителям планеты
Макрон совершил прогулку по центру Москвы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.