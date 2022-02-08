Вирусолог назвал оптимальную частоту ревакцинации

Академик РАН, завкафедрой Первого государственного медицинского университета имени Сеченова, вирусолог Виталий Зверев назвал оптимальную частоту ревакцинации. Он отметил, что повторную прививку можно делать не ранее, чем через 3-4 месяца, передают «Известия».

Эксперт отметил, что слишком частая ревакцинация может привести, в частности, к повышенному риску миокардита у мужчин. По его словам, такие данные подтверждает статистика Израиля.

«Надо иметь в виду, что могут быть негативные последствия, если не выдержать рекомендованный учеными промежуток. Для наших вакцин, включая "Спутник»", это полгода. В целом безопасно ревакцинироваться можно уже через 3-4 месяца, но не раньше», — указал Зверев.

В Минздраве Израиля подтвердили изданию, что риск возникновения миокардита после третьей дозы вакцины есть, но встречается крайне редко, один случай на 15 тысяч человек.

Тем не менее, министерство порекомендовало ставить бустерную прививку не ранее, чем через четыре месяца после основной. Аналогичных рекомендаций придерживается Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал россиянам, какую вакцину стоит выбрать для повторной ревакцинации, то есть для третьей прививки. Пожилым людям он посоветовал использовать «Спутник V» — выбрать два компонента этой прививки. А остальных граждан Гинцбург призвал использовать «Спутник Лайт».

