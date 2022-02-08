Оценены последствия самых жестких санкций против России

Аналитики агентства Fitch оценили потенциальные последствия санкций против России, если Запад решит пойти по самому жесткому сценарию. Выдержки из обзора агентства приводит «Интерфакс».

В частности, введение самых жестких ограничений отрицательно скажется как на суверенных рейтингах, так и на рейтингах банков. «В случае банков негативное влияние на рейтинги могут оказать санкции, которые повлияют на возможность проведения платежей в иностранной валюте», — говорится в обзоре. Одновременно в Fitch отмечают, что в последние недели риск неблагоприятного варианта развития событий стал более серьезным.

Аналитики уверены, что санкции сами по себе вряд ли окажут давление на рейтинги России. Страна повысила сопротивляемость своей экономики шокам за счет усиления структуры макроэкономической политики, создания крупных внешних резервов и сокращения зависимости от внешних рынков.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз подготовил широкий пакет экономических и финансовых санкций для России на случай агрессии в отношении Украины. Санкции включают в том числе ограничение доступа к иностранному капиталу и усиление экспортного контроля технологических товаров.

В начале февраля первый вице-премьер России Андрей Белоусов провел ряд совещаний с крупнейшими российскими компаниями и системно-значимыми банками, в ходе которых те отчитывались о готовности к возможным западным санкциям. Один из источников The Bell рассказывал, что все компании отчитывались бодро, но в частных разговорах признавали, что катастрофа неизбежна. Например, при запрете на конвертацию рубля в доллар, евро и британский фунт российские банки не смогут рефинансировать внешний долг и столкнутся с угрозой дефолта.