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Оценены последствия самых жестких санкций против России

Агентство Fitch оценило потенциальные последствия от самых жестких санкций против России

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Аналитики агентства Fitch оценили потенциальные последствия санкций против России, если Запад решит пойти по самому жесткому сценарию. Выдержки из обзора агентства приводит «Интерфакс».

В частности, введение самых жестких ограничений отрицательно скажется как на суверенных рейтингах, так и на рейтингах банков. «В случае банков негативное влияние на рейтинги могут оказать санкции, которые повлияют на возможность проведения платежей в иностранной валюте», — говорится в обзоре. Одновременно в Fitch отмечают, что в последние недели риск неблагоприятного варианта развития событий стал более серьезным.

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Аналитики уверены, что санкции сами по себе вряд ли окажут давление на рейтинги России. Страна повысила сопротивляемость своей экономики шокам за счет усиления структуры макроэкономической политики, создания крупных внешних резервов и сокращения зависимости от внешних рынков.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз подготовил широкий пакет экономических и финансовых санкций для России на случай агрессии в отношении Украины. Санкции включают в том числе ограничение доступа к иностранному капиталу и усиление экспортного контроля технологических товаров.

В начале февраля первый вице-премьер России Андрей Белоусов провел ряд совещаний с крупнейшими российскими компаниями и системно-значимыми банками, в ходе которых те отчитывались о готовности к возможным западным санкциям. Один из источников The Bell рассказывал, что все компании отчитывались бодро, но в частных разговорах признавали, что катастрофа неизбежна. Например, при запрете на конвертацию рубля в доллар, евро и британский фунт российские банки не смогут рефинансировать внешний долг и столкнутся с угрозой дефолта.

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Платон Щукин
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