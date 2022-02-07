Крупнейшие российские компании отчитались о готовности к санкциям

На минувшей неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов провел ряд совещаний с крупнейшими российскими компаниями и системно-значимыми банками, в ходе которых те отчитывались о готовности к возможным западным санкциям и способности продолжить работу в новых условиях, сообщает The Bell.

Речь идет об ограничительных мерах, которые США и европейские страны намерены применить против России в случае вторжения на Украину. Они обещают, что санкции окажутся беспрецедентно жестокими, так что российская экономика радикально изменится.

Как утверждают источники издания, доклады состоялись после проведения стресс-тестов. Эти учения предполагали отключение от системы международных платежей SWIFT, запрет на использование иностранного программного обеспечения и запрет на поставки серверов, чипов и другого высокотехнологичного оборудования.

Один из собеседников отметил, что все компании отчитывались бодро, но в частных разговорах признавали, что катастрофа неизбежна. Например, при запрете на конвертацию рубля в доллар, евро и британский фунт российские банки не смогут рефинансировать внешний долг и столкнутся с угрозой дефолта.

В планах российских властей к 2022 году госпредприятия и системно-значимые банки уже должны были использовать не только отечественное программное обеспечение, но и оборудование. Однако позднее параметры перехода пришлось пересматривать. Тесты, проведенные банками в декабре, показали, что в нынешнем виде российское оборудование непригодно к использованию в реальных условиях.

В Institute of International Finance (IIF) также полагают, что система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), российский аналог международной платежной системы SWIFT, не сможет выступить в качестве замены общемировому стандарту из-за слишком незначительного масштаба использования.