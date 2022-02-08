Приготовленный отцом обед довел школьницу до состояния агонии

Мужчина случайно дал дочери с собой острый сэндвич, предназначенный для жены, и довел ребенка до состояния агонии. Об этом он рассказал в посте на сайте Reddit.

Автор поста объяснил, что он отвечает за сбор дочерей в школу: мужчина упаковывает им обед, провожает их до школьного автобуса, а потом уезжает на работу. Однажды его жена уходила на смену в одно время с детьми, и он решил приготовить обед и ей. Мужчина объяснил, что она плохо чувствует вкус еды, поэтому для нее продукты необходимо сильно солить или перчить.

Отец семейства приготовил три сэндвича: два классических для детей и один очень острый для жены. Жгучесть соуса для ее сэндвича составляла три миллиона по шкале Сковилла. Мужчина раздал всем пакетики с едой и уехал на работу.

Спустя несколько часов ему позвонила учительница его старшей дочери. Она сообщила, что школьница находится в состоянии агонии — девочку постоянно тошнило, и ее отправили в кабинет медсестры. Мужчина сразу же понял, что перепутал сэндвичи и упаковал дочери самый острый.

Он помчался в школу, предварительно купив молоко и молочный шоколад, которые, как он слышал, помогают облегчить последствия от съеденной острой пищи. В школе учитель и директор отчитали родителя и попросили его впредь быть более внимательным к тому, что он кладет детям на обед.

Вскоре девочка пришла в себя и поправилась. Когда жена вернулась домой, он рассказал ей о случившемся. Женщина пожалела дочь, а потом они всей семьей посмеялись над ситуацией.

«Я даже не знаю, как реагировать. Мне одновременно жаль ребенка, но при этом это все жутко смешно», — написал один пользователь в комментариях. Другой предложил клеить именные стикеры на пакеты с едой, чтобы избежать подобного в будущем.

Шкала Сковилла — специальная системы измерения остроты перца. Например, жгучесть соуса табаско «Хабанеро» оценивается в восемь-десять тысяч сковиллей, а халапеньо — в пять-восемь тысяч.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok по имени Джеки перепутала образец мыла с едой для дегустации на глазах у удивленного продавца. На записи видно, как она взяла кусок, положила его в рот и начала жевать.