Стало известно о развертывании под Мариуполем 12 «Смерчей»

Местные жители сообщили о развертывании под Мариуполем 12 установок реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом рассказали источники WarGonzo на территории самопровозглашеной Донецкой народной республики (ДНР).

Отмечается, что колонны с РСЗО прибыли в сопровождении подразделений, обеспечивающих охранение и снабжение. Telegram-канал со ссылкой на специалистов отмечает, что установки расположены в 60 километрах от российско-донецкой границы. «Это как раз приемлемая, если не сказать оптимальная, дистанция для работы "Смерчей"», — говорится в сообщении.

В январе также сообщалось, что украинская армия перебросила на линию соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган».

Сообщения о стягивании военной техники в Донбасс появились на фоне обострения риторики о якобы планируемом российском вторжении на Украину. Москва отрицает подобные планы, однако западные страны направили на Украину военную технику и дополнительных инструкторов. Как отмечали в ЛНР и ДНР, таким образом украинская армия усиливает боеготовность и готовит агрессию против Донбасса.

