Стало известно о состоянии родившей в коллекторе на глазах у сына россиянки

Жительница Дзержинска Нижегородской области, родившая в тепловом коллекторе на глазах у двухлетнего сына, находится в стабильном состоянии, здоровью младенца также ничего не угрожает. Об этом рассказала РИА Новости представитель городской администрации.

Россиянка с ребенком пока остаются в перинатальном центре.

В городской администрации пояснили, что женщина не специально пришла рожать в тепловой коллектор. По их сведениям, у россиянки есть квартира.

У жительницы Дзержинска там проходило свидание, но позже у нее начались схватки, добавили в администрации.

Россиянка еще воспитывает двухлетнего сына. Женщина находилась под наблюдением городских органов опеки.

«В этом году были жалобы от соседей по состоянию ребенка, комиссия по делам несовершеннолетних уже выезжала по ее адресу», — подчеркнули в администрации Дзержинска.

Накануне стало известно, что в Дзержинске женщина взяла с собой двухлетнего сына, залезла в коллектор и родила там ребенка.

Инцидент произошел около Желнинского моста. Сожитель россиянки и отец новорожденного в это время находился наверху. По его словам, их выгнали из дома. На вопрос о том, почему они не обратились в больницу, мужчина не ответил.