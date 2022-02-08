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На Украине рассказали о «животном страхе» властей страны

Экс-нардеп Украины Петренко рассказал об отчаянных попытках властей Украины ввести цензуру

Фото: Pixabay

Бывший народный депутат Украины Олег Петренко в эфире телеканала «НАШ» рассказал, что нынешние власти страны предпринимают отчаянные попытки ввести цензуру и закрыть оппозиционные телеканалы из-за возможности досрочных парламентских и президентских выборов.

«Идет массированная зачистка информационного пространства — и телевизионного, и Telegram, и других соцсетей, готовя в будущем возможные досрочные президентские или парламентские выборы. Они создавали в 197 округе Черкасской области — полный произвол, в том числе и в информационном пространстве. Шансов у них нет. У офиса президента есть панический, животный страх нести ответственность после проигрыша выборов за все то, что они делали с нашей страной», — отметил экс-нардеп.

Ранее экономический эксперт Виктор Скаршевский рассказал, что на случай не слишком успешных действий президента Украины Владимира Зеленского по ситуации в Донбассе у него имеется «план Б».

Марина Совина
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