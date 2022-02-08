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«Роскосмос» показал «Теледроида»

«Роскосмос» выложил на YouTube видео с прототипом антропоморфного робота «Теледроид»

«Роскосмос» выложил на YouTube видео с прототипом антропоморфного робота «Теледроид», разрабатываемого Научно-произведственным объединением (НПО) «Андроидная техника» и Ракетно-космической корпорацией (РКК) «Энергия».

В сообщении госкорпорации отмечается, что изделие «сможет работать в агрессивной среде открытого космоса и выполнять экспериментальную отработку типовых операций как в копирующем, так и в автоматическом режиме».

«В перспективе такой помощник должен существенно сократить необходимое время пребывания человека в опасной среде и облегчить работу за бортом базы на поверхности планеты, освободив экипаж для решения иных задач», — пишет «Роскосмос».

Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин уточнил в Twitter, что габаритный макет робота сделан из полиамида, а его «основное назначение — это проверка габарита на размещение в корабле при транспортировке на МКС».

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«Изготавливается также макет для испытаний в гидролаборатории. Действующий образец появится в 2023 году, тогда же начнутся испытания на вибростенде, а также на электромагнитную совместимость и многое другое», — добавил Рогозин.

В октябре 2021 года представитель Центра подготовки космонавтов сообщил, что запуск на околоземную орбиту робота «Теледроид» намечен на 2024 год.

В июле 2020 года исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров рассказал, что «Теледроид» создается на основе робота FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research).

Иван Потапов
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