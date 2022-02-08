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Пожизненно осужденного серийного убийцу-милиционера осудили за новую расправу

Пожизненно осужденный за убийство девушек бывший российский милиционер получил новый срок

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Пожизненно осужденный за два убийства российский милиционер Олег Тен получил новый срок в 12,5 года за убийство студентки. Об этом во вторник, 8 февраля, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Как установил суд, ночью 6 августа 2004 года 19-летняя девушка села в машину к занимавшемуся извозом серийному убийце около станции «Пионерская». Возле дома на улице Софьи Ковалевской Тен напал на девушку, вытащил ее из салона и нанес ей около 13 ударов ножом. Злоумышленник убивал ее с особой жестокостью, нанося удары в голову, шею. Он также отрезал жертве левую молочную железу. Студентка скончалась на месте.

Вспоминая о тех событиях в суде, Тен сознался, что совершил убийство, но не усмотрел в своих действиях особой жестокости.

В 2007 году бывший сотрудник правоохранительных органов получил пожизненный срок за жестокие убийства девушек в 2005 году. Тела обеих жертв были изрезаны ножом, убийца после расправы украл у них ценные вещи.

12 июля 2021 года сообщалось, что в Забайкальском крае отсидевший 18 лет 40-летний уголовник вышел из колонии и совершил новое убийство.

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Владимир Седов
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